新冠肺炎疫情持續升溫，不僅境外移入案例大增，在連假期間大量人潮聚集的景點也成為潛在疫情破口，政府及民眾皆自發呼籲待在家中防疫，影音串流成為網友們居家娛樂首選。

根據愛奇藝台灣站數據顯示，清明連假的進站人數已較過年期間成長約25%，自8日刑事警察局公布楓林網遭查封起，全站的進站人數更不斷攀升，9日非會員進站人數再度大漲50%，達近三個月以來的最高峰，顯示除了疫情影響外，的確有一大群潛在使用盜版網站的民眾湧入。

負責經銷愛奇藝台灣站的歐銻銻娛樂董事長范立達對此表示，我們長期致力於打擊盜版，政府也不再姑息不法份子侵害正版業者著作權的問題，對我們這樣的正版平台是一大激勵，藉此也再次呼籲閱聽眾一起支持正版，合法平台也有許多優質的免費內容，不妨嘗試另一種選擇，體驗更好的觀影品質。

愛奇藝台灣站內容多元豐富，為了提供最優質的影音服務，每年投資大量預算採購獨家內容，也自製原創戲劇及綜藝節目，然而越優質的內容就越容易被盜版網站盜用，長年以來對正版平台造成極大的傷害，也使得正版網站經營不易，2018年愛奇藝自製戲劇《延禧攻略》在全球締造亮眼的成績，卻提前遭盜版網站流出最新集數，今年的古裝劇《慶餘年》及台劇《想見你》也都發生片源提前遭盜版流出，甚至造成結局提前外洩，類似事件不只對於正版平台的流量造成損失，對於支持正版的觀眾也不公平，身為影音平台的經營者，歐銻銻娛樂董事長范立達也憂心：「許多盜版網站都會因避風頭而短暫關閉網站，但過幾個月後又會恢復營運，因此希望警方除惡務盡，務必持續掃蕩其他不法網站，維護著作權人的權益，也能正面的幫助整個影視產業的發展。」

愛奇藝台灣站同時兼具會員付費及免費看二種機制，除了有VIP會員專享的劇集，也提供數千部免費影音內容，目前也為用戶精選了近期站上最夯的節目，推出熱門免費看專區，包含多部話題戲劇、綜藝及動漫節目，像是由金喜愛主演的大老婆復仇劇《夫婦的世界》、黃曉明、佘詩曼、尹正主演的陸劇《鬢邊不是海棠紅》、傅孟柏、賈靜雯主演的《成化十四年》都正在免費熱播中，另外還有台韓陸最夯綜藝《綜藝玩很大》、《Running Man》、《青春有你2》及動漫《鬼滅之刃》、《寶可夢 太陽&月亮》、《我的英雄學院第四季》等一應俱全，不僅百分之百正版授權，更可享有高畫質、倍速觀看等功能，免費註冊後還可透過觀影累積點數換取VIP天數，進階享受離線觀看、去廣告、最新集數搶先看等專屬權益。

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