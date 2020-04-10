高雄橋頭一處空地2日被發現一具裝在塑膠桶的女性遺體，沒想到8日在宜蘭羅東工地，也挖出一具蠟化的女性遺體，2起案件中，無論是遺體性別、棄屍地點、被發現的方式有諸多巧合，對此，民俗專家廖大乙就直指，「人心貪婪不講道義」。

高雄桶屍案。（圖／報系資料照）

高雄桶屍案死者為年約60歲的林姓女子，身高約165公分，2014年經丈夫報案被鳳山警方通報失蹤，沒想到再次被發現時，卻成了冰冷遺體。經警方調查，死者被裝在直徑約50公分、高約70公分的橘色塑膠桶內，並埋在橋頭捷運站附近的一處私人空地深約1公尺處。

羅東白骨女屍則是8日在一處重劃區工地被發現，當時工人駕駛怪手整地，意外在泥濘土地中挖出人類腿骨，嚇得連忙報警，警方到場進一步挖掘，竟然找到嚴重蠟化的一具女性遺體，初步推判，死者為60歲女性，身材矮小，死亡時間超過1個月。

宜蘭羅東女屍案。（圖／報系資料照）

對此，廖大乙接受《ETtoday新聞雲》訪問時表示，棄屍地點在空曠之地且都是有怪手挖掘，代表「冥冥之中有上天的安排」，因為正常人只有兩隻手，而怪手一挖可以說是一股「不可能的力量」，讓案件得以「重見天日」，至於偵辦桶屍案警方曾透露空地、工地都有架設圍籬一事，單純只是兇手覺得「不易讓人發現」，與宗教無關，犯案的手法交由警方說明會更清楚。

民俗專家廖大乙分析高雄桶屍及宜蘭女屍兩案之間的巧合點。（圖／遊學太子爺臉書）

廖大乙同時指出，現今人心險惡，許多人不惜忽略道義，只為自身利益著想，再加上遺體性別同為女性的原因，是因為「有男性無法接受男女平等，大男人主義」爭吵之下，才釀成慘案發生。廖大乙甚至直言，接下來恐會有更多命案發生，還提醒「若家中有100公分以下孩童，記得要多關心及保護」，2起案件的發生也代表仍有不法的事情會陸續被踢爆。

◎民俗說法僅供參考。

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(中時電子報)