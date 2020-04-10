北斗鎮長李玄在也感謝所有志工，願意到到公所擔任防疫志工。（北斗日照中心提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎影響，北斗日照中心從上月開始減少志工服務人數，來減少群聚感染風險，部分志工轉移到北斗鎮公所擔任防疫志工，公所志工大隊長楊麗香心繫長輩健康，時常準備點心送到日照中心給長輩加菜，今天她特地煮了一鍋芋頭米粉，阿公阿嬤直誇好吃，也希望疫情能盡早結束，讓志工回來陪伴他們。

自疫情爆發後，北斗日照中心就開始實施各式防疫措施，並依照彰化縣衛生局規定，讓志工每月500小時的服務時數，減少到240小時，目前僅維持志工老師服務，其他皆暫停，志工雖然未到中心照顧阿公阿嬤，但仍時常製作各式點心，送到中心給阿公阿嬤享用。

北斗日照中心秀和苑主任陳佳琪表示，感謝北斗鎮前任鎮長，同時也是現任北斗鎮公所志工大隊長楊麗香，3年前在她任內促成北斗日照中心的設置，除了自己身體力行外，也利用自身影響力，號召了75名社區民眾與社團，組成日照志工團，來服務長輩。

楊麗香說，雖然目前日照志工服務暫停，但所有志工在這次肺炎疫情嚴峻時，還是挺身而出，到公所擔任防疫志工，位洽公的民眾量測體溫與消毒工作，讓她相當感動，也希望所有參與防疫的志工伙伴，能守護自身健康，一起挺過這波疫情。

(中時 )