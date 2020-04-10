證交所指出，台灣證券市場自上（3）月23日起實施盤中全面逐筆交易，截至4月9日止，共已實施12個交易日，集中交易市場平均成交值（含零股、鉅額及盤後定價交易）為1,572.85億元，相較去(2019）年3月日均值1,135億元，成長39％；較去年4月日均值1,322億元，增加19％。

證交所表示，另觀察當日沖銷交易情形，當沖買進、賣出成交金額占市場成交金額占比，較新制實施前差異不大，仍維持在30％上下。

逐筆交易新制實施，投資人得使用6種委託種類下單，證交所統計，實施12個交易日委託情況，限價委託平均占比達99.52％，市價委託僅占0.48％，顯示投資人仍以使用限價委託為主。

證交所強調，盤中逐筆交易實施以來，證券商及交易所系統順利更新，集中交易市場成交值較去年同期略有成長，投資人在當日沖銷交易及委託使用上，較新制實施前差異不大，顯示交易制度為中性制度，並未有利或不利於特定族群，亦非同市場利空或利多資訊影響價格，撮合方式改變，使證券市場運作更有效率，資訊更透明。

(工商 )