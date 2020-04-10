民航局今（10）日表示，行政院及交通部為協助國籍業者渡過難關，指示民航局超前部署、啟動「紓困2.0」計畫，即日起由政府提供信用擔保，業者可運用的貸款與利息補貼額度約500億元，後續也不排除提高貸款額度。

民航局表示，國籍航空公司自3月17日起，已可依「受嚴重特殊傳染性肺炎影響民用航空運輸業之融通貸款利息補貼作業要點」，申請維持營運所需資金之融通貸款利息補貼；由於衝擊持續擴大，交通部長林佳龍特別指示民航局「研擬紓困2.0版」，舒緩業者營運資金需求壓力。

民航局指出，紓困2.0啟動後，國籍航空公司、航空站地勤業及空廚業，可向金融機構申請為維持營運的融通貸款，並由政府提撥專款提供信用保證，此類貸款也可同時申請利息補貼，但須優先支付員工薪資，違者將收回補貼款。

民航局提到，由於疫情尚在演變中，目前2.0版提出的500億紓困貸款是協助業者「短期資金營運需求」，未來交通部及民航局將持續密切關注瞭解航空業者受衝擊情況，適時提高貸款額度，協助業者取得維持營運所需融通資金。

(工商 )