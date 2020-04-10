李翊君醞釀3年、原訂今年6月舉辦的個人演唱會，在新冠肺炎疫情衝擊下，被迫延後到年底，李翊君大嘆可惜又遺憾，但為了能讓事情圓滿，只得延期。而這段期間，她在YouTube前10名歌曲演唱影片，點擊總和來到4218萬次，李翊君笑說，若歌迷等不及演場會，那就上YouTube溫習這些歌曲。 疫情期間，她不敢輕忽，將防疫工作做好做滿，靠3招「腳勤、口罩、吃家裡」保護自己，她表示：「其實這些動作我已經做了7年以上，已經變成習慣，所以不會覺得不適應。」

李翊君原本在去年就有演唱會計劃，但直到今年才覺得準備好，「我自己所有狀態都調整到最好了，演唱會的曲目、製作都找到很棒的團隊」。她原定6月在台北國際會議中心舉辦個唱，服裝、海報、舞台設計都已進入製作階段，無奈疫情攪局，李翊君感嘆：「好可惜，但為了大家的安全，這是最好的選擇，不然歌迷有壓力，我在台上唱也很剉。」喊話歌迷再等等，並保持健康的身體、平靜的心情，度過這次疫情，期待和歌迷在演唱會相見。

李翊君出道逾30年、發過54張專輯，她的歌曲在YouTube點閱率極高，其中〈萍聚〉甚至高達1051萬次點閱。李翊君聽聞笑問：「這樣會很多嗎？我都出道這麼久了，唱紅一些歌也是有的。」不少死忠歌迷知道個唱延期，私訊李翊君表達扼腕心情，李翊君表示：「謝謝歌迷的支持，再等一等，可以先在雲端上YouTube解聽歌癮。」

面對這波疫情，李翊君透露自己在10年前，就養成戴口罩習慣：「那時開始飛國外表演，飛機上密閉空間，隱藏看不見病菌，再加上機上空氣乾冷，我就戴口罩保護喉嚨，而且，戴上口罩我就不用化妝啦。」她表示現在待在家裡最安全，少聚會、少在外吃飯才是王道，加上女兒香奈兒日前自美返台，她和老公檢場樂得在家裡開伙、煲天倫之樂。

李翊君演唱會將延至年底。（艾迪昇提供）

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