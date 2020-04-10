新冠肺炎疫情全球持續蔓延，TVBS《女力報到》演員楊晴、羅平、陳謙文、李宣榕、梁舒涵等人一起錄製防疫歌曲齊唱「微笑的力量」來鼓勵大家「防疫之路有你有我、一同努力、多點耐心」以及感謝醫護人員的辛勞傳達正能量。大部分演員都是第一次進錄音室，楊晴首次錄製歌曲坦言：「前五分鐘心情都感到非常的緊繃，直到試唱完兩次後才慢慢地進入佳境。」

李宣榕、梁舒涵等人一起錄製防疫歌曲齊唱「微笑的力量」。

當楊晴聽到自己的歌聲後笑說：「這我的聲音嗎？是誰唱的？還以為剛剛是陳綺貞在唱歌，忽然開始喜歡上自己的聲音了。」 而一直擁有歌手夢的梁舒涵說：「這次為防疫錄音感到相有意義，也終於圓了心願，覺得自己離當歌手的距離又更靠近了。」

星光大道出道的李宣榕再展好歌喉。

原本就是星光大道出道的李宣榕則不負重望，錄音時重現好歌喉一路飆高音，讓其他演員笑喊壓力好大，李宣榕則分享自己維持好嗓子的小撇步，包括錄音前一天不吃甜食、不喝甜飲，也只喝溫開水，這讓一旁的游小白驚訝說：「怎麼辦？我剛剛才喝了一杯珍珠奶茶！」

「微笑的力量」由陳謙文作詞演唱，同時也義務擔任指導老師。

該曲是陳謙文作詞演唱，同時也義務擔任指導老師，找來同劇演員梁舒涵、鯰魚哥、梁瀚名、尹彥凱、楊雅筑、王上菲、王沛語、游小白、林曜晟等，錄音當天他察覺到大家的緊張，細心的引導大家投入情感，從下午1點指導到晚上12點，讓歌曲順利錄製完畢，演員們大讚陳謙文：「有他在旁邊指導，很安心也很放心。」 此次星火映畫股份有限公司提供歌曲「微笑的力量」的詞曲授權，由TVBS重製改寫曲風、混音師Studio 5製作而成，希望能以音樂傳遞力量與勇氣，一起度過防疫期間。

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(中時電子報)