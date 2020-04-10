南亞科(2408)總經理李培瑛表示，DRAM市場短期因疫情帶動資料中心、筆記型電腦及網通設備等市場DRAM需求增加，但智慧型手機需求相對疲弱。第二季若歐美疫情改善，市況有機會由動盪轉趨穩健。若歐美疫情持續發展至第三季，將影響全球經濟及就業率，下半年市況將趨緩。

南亞科今日舉行線上法說會，針對疫情影響，公司表示，DRAM市場隨著居家辦公、虛擬教學或線上購物等需求，帶動資料中心、筆記型電腦、平板電腦、SSD及網通設備等市場DRAM用量增加，公司第一季營運成長，未受新型冠狀病毒疫情影響。然歐美疫情嚴峻，未來恐影響全球經濟，將持續密切觀察全球疫情後續發展。

展望第二季，南亞科總經理李培瑛表示，第二季若歐美等疫情改善，市況有機會由動盪轉趨穩健。但若歐美疫情持續至第三季，將影響全球經濟及就業率，下半年市況將趨緩。

在市場供給方面，由於供應商2019年資本支出保守，預計2020年供給成長有限。今年疫情未衝擊DRAM廠生產，供應正常。在各運用之需求面，預期伺服器今年前景最樂觀，惟手機受到COVID-19影響，消費性需求減少。

南亞科表示，手機於2020年DRAM平均搭載量年成長約2成，其中安卓高階機種12GB搭載比例增加。然受到COVID-19影響，消費性需求減少，手機大廠下修出貨量。伺服器運用方面，COVID-19增加遠距辦公、遠程教學或線上購物等雲端運算，加上雲端業者2020年資本支出增加，布建庫存及5G發展，持續推動資料中心DRAM需求。PC部分，筆電受惠遠端工作及教學需求增加，PC OEM需求較預期佳。第二季逐步回穩，下半年需求穩定。在消費型電子終端產品方面，因多國防疫封城，增加在家辦公、學習等各應用市場DRAM需求，包含網通、SSD、遊戲機、物聯網及平板電腦等需求成長；惟疫情短期影響客戶在東南亞、墨西哥產線，全球車用市場相對保守。

(時報資訊)