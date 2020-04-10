台塑四寶公布3月營收表現，隨著工作天數恢復以及大陸復工，台塑、南亞營收分別相較2月成長20.7%、16.23%，台化、台塑化則是不敵新冠肺炎疫情衝擊，石油崩跌加上各產品價格下挫，營收均相較2月出現雙位數衰退，其中台塑化衰退幅度達2成。

台塑(1301)3月營收合併營業額154億46萬元，月成長20.7%、年衰退17.6%，台塑表示，3月隨著大陸新冠肺炎疫情趨緩，運輸管制逐漸開放，下游加工客戶陸續復工，提貨量增加，加上3月開工率83%，比2月79%提高，因此2020年3月PVC、液鹼、PE、PP及AE銷售量，合計比2月增加9.5萬噸，影響營業額增加28.5億元，惟3月國際原油價格大跌超過5成，連帶影響原料乙、丙烯合約平均價格，分別比2月低18%及15%，因此，台塑3月各產品價格都比2月下跌，幅度介於3~7%。

南亞(1303)3月合併營業額為232億4480萬元，月成長16.23%、年衰退6.9%，南亞表示，3月因大陸各省市陸續復工，使大陸營收顯著增加；台灣因工作天數增加，營收也有成長；美國則因新冠肺炎疫情擴大，導致營收減少。

台化(1326)3月合併營業額207億6624萬元，月衰退13%、年衰退33.6%，台化表示，台化3月銷售量與2月相比，除了配合ARO-3廠4～5月定檢調節庫存，且PX售價偏低減少銷售25,000噸，惟其餘各部銷售量皆比2月好，合計增加22,000噸，售價則是受疫情影響，終端消費市場逐漸停滯，加上石油價格崩跌，各項產品價格皆下挫。

台塑化(6505)3月合併營業額337億4239萬元，月衰退26.1%、年衰退38.5%，台塑化表示，3月因煉油廠一系列單元實施定檢，原油平均煉製量為385千桶/日，比2月400千桶/日，減少15千桶/日，合計3月煉油產品銷售量11,907千桶，較2月減售2,417千桶，售價上，3月杜拜原油價格比2月下跌20.5美元/桶，致3月的油品平均售價比2月減少；烯烴事業則因市場需求疲弱，乙烯、丙烯及丁二烯平均售價分別較2月減少137美元/噸、121美元/噸、154美元/噸；合計3月烯烴產品平均售價比2月減少125美元/噸。

(時報資訊)