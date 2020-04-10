社頭樂活襪之鄉博物館企劃經理江珮斳表示，原本就是因為傳產業不好做，才轉型觀光工廠，沒想到又遇到疫情，相當難受。（吳建輝攝）

台灣優格餅乾學院除了基本防疫作為，也將防疫納入ＤＩＹ課程中。（台灣優格餅乾學院提供／吳建輝彰化傳真）

台灣優格餅乾學院的「小小店長活動」，就將防疫納入其中，讓小朋友幫入內參觀的旅客，噴灑消毒酒精。（台灣優格餅乾學院提供／吳建輝彰化傳真）

新冠肺炎影響，各地觀光旅遊業慘淡，業者只能咬牙苦撐，所幸政府敲定「觀光產業協助措施」，將補助旅行社，導遊、領隊、領團人員，旅館及民宿業，觀光遊樂業，但國內觀光工廠卻不再補助範圍內，業者無奈苦撐，希望政府能重視觀光工廠，加減幫忙。

國內為促成台灣傳統製造業轉型，2003由經濟部長前部長施顏祥，導入製造及服務複合經營模式，因此觀光工廠隸屬於經濟部管轄，所以不再這次交通部觀光局的「觀光產業協助措施」的名單內，觀光工廠無奈表示，補助應該不分部會。

疫情影響重創觀光旅遊業，為搶救低迷來客數，店家絞盡腦汁搶客，彰化社頭樂活襪之鄉博物館，除生產「口罩套」吸客，也發展戶外採芭樂行程；位於彰化線西的台灣優格餅乾學院，要求旅客量額溫，配合實名制，也拉大DIY課程間距，並取消民眾自由拿取試吃，改由員工提供。

社頭樂活襪之鄉博物館企劃經理江珮斳表示，原本就是因為傳產業不好做，才轉型觀光工廠，沒想到又遇到疫情，相當難受，目前國內已經有50幾家的觀光工廠休館，他們只能苦撐，因為員工都有家庭要養，不知道疫情還會持續多久，只能減少支出，希望政府能幫忙，多少給予補助

台灣優格餅乾學院創辦人吳睿麒也表示，受到疫情影響，整個園區的來客數跌幅超過6成，團客基本上為0，只能接一些零星散客，觀光工廠一樣都是在拓展台灣的觀光產業，補助的話應該要不分部會，我們都是合法的觀光工廠，如果有紓困的補助專案，應該也要把觀光工廠納入其中，才比較公平。

(中時 )