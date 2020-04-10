新冠肺炎影響，各地觀光旅遊業慘淡，業者只能咬牙苦撐，所幸政府敲定「觀光產業協助措施」，將補助旅行社，導遊、領隊、領團人員，旅館及民宿業，觀光遊樂業，但國內觀光工廠卻不再補助範圍內，業者無奈苦撐，希望政府能重視觀光工廠，加減幫忙。
國內為促成台灣傳統製造業轉型，2003由經濟部長前部長施顏祥，導入製造及服務複合經營模式，因此觀光工廠隸屬於經濟部管轄，所以不再這次交通部觀光局的「觀光產業協助措施」的名單內，觀光工廠無奈表示，補助應該不分部會。
疫情影響重創觀光旅遊業，為搶救低迷來客數，店家絞盡腦汁搶客，彰化社頭樂活襪之鄉博物館，除生產「口罩套」吸客，也發展戶外採芭樂行程；位於彰化線西的台灣優格餅乾學院，要求旅客量額溫，配合實名制，也拉大DIY課程間距，並取消民眾自由拿取試吃，改由員工提供。
社頭樂活襪之鄉博物館企劃經理江珮斳表示，原本就是因為傳產業不好做，才轉型觀光工廠，沒想到又遇到疫情，相當難受，目前國內已經有50幾家的觀光工廠休館，他們只能苦撐，因為員工都有家庭要養，不知道疫情還會持續多久，只能減少支出，希望政府能幫忙，多少給予補助
台灣優格餅乾學院創辦人吳睿麒也表示，受到疫情影響，整個園區的來客數跌幅超過6成，團客基本上為0，只能接一些零星散客，觀光工廠一樣都是在拓展台灣的觀光產業，補助的話應該要不分部會，我們都是合法的觀光工廠，如果有紓困的補助專案，應該也要把觀光工廠納入其中，才比較公平。
(中時 )
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。