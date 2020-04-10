中職11日將領先全球開打，於桃園球場由樂天桃猿對上中信兄弟，不過將採嚴格閉門比賽，僅有球團、工作人員、媒體能進場，不少國外駐台媒體也將到場報導。此外由於全世界在4月的職棒賽事僅有中職可以看，中職會長吳志揚就透露國外球迷想看中職比賽，可以透過2種管道。

中職閉門開打，據統計明日將會有約100名媒體到場，除了棒球線媒體外，還有台灣電視台、地方記者等，也包含駐台的海外媒體，NHK、美聯社、路透社、法新社、歐新社等媒體都將採訪中職領先全球開打，不過中職仍希望嚴格控管人數，壓在200人以內。

吳志揚也說，「閉門比賽還是不希望太多人去，包含我在內也盡量少到球場，除非視察消毒情況。」此外開幕戰的貴賓室也不會有貴賓，桃園球場新改裝的貴賓室，明天會先留給媒體使用，以保持距離作分流。

中職領先全球開打，若是海外球迷想看球，吳志揚提供2種方法，「目前有節目商在洽談海外播出的細節，不過進度不能透露。另外CPBL TV本來就沒有鎖海外(IP)，只要上官網就能訂閱、線上刷卡付費，取得帳號就能收看，CPBL TV也會多加宣傳，是目前最快、最方便的方式。」

日本因為樂天企業的關係，可以透過樂天TV看樂天桃猿的比賽，不過沒有其他隊伍的主場比賽，但吳志揚表示希望透過這個契機，將完整比賽在世界播放，仍在努力中。

(中時 )