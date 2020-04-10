蔣雅文發文抱怨。（圖／翻攝自yawen_j IG）

37歲香港女星蔣雅文曾是英皇娛樂旗下歌手，12年前她來台開起咖啡店，最近新冠肺炎疫情增溫，不少餐飲業都叫苦連天，蔣雅文開的咖啡店也受影響。近日她在IG抱怨因為「前香港藝人」這5字標籤，讓房東以為她很有錢，拒絕減租，殊不知她也在苦撐，連家用都快拿不出來，還開始吃戒了2個月的安眠藥。

蔣雅文12年前移居台灣，開了幾間咖啡廳與文青小店，最近各行各業都因新冠肺炎疫情受影響，她所經營的店也不例外，近日她便在IG限時動態表示：「有時候還是覺得『前香港藝人』這標籤好沉重，每個房東打聽後都會以為，來自香港的都很有錢，藝人開店都是做興趣，於是減租不會有我的份，約滿了還會再漲，『反正她是名人喔一定付的起』，姐心裡累，家裡的家用都快拿不出來了」。

對於目前困境，蔣雅文嘆氣說：「我沒有長輩緣＝沒有房東緣，接二連三的大破財，雖然是沒義務要幫忙啦，但被多踩了一腳心裡還是會悶」，也分享自己開始吃起有陣子沒碰的安眠藥，打算好好睡一覺，起床再繼續打拚，讓人相當同情擔心。

(中時電子報)