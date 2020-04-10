台北時間週四(9日)晚間，美國聯準會(Fed)宣佈推出一系列全新救市措施，提供高達2.3兆美元的額外援助資金，並啟動旨在幫助中小企業以及州和地方政府的救助計劃，這個計劃甚至包括買入部分垃圾債。

Fed主席鮑爾在布魯斯金研究所舉行的網路研討會上表示，在Fed採取行動後，市場情況逐步改善，有理由相信當經濟反彈時，反彈勢頭將是強健的。鮑爾還表示，Fed將一直使用借貸工具(力量)，直至美國走上經濟復甦道路。只要有需求，Fed就可以持續為經濟提供支撐，沒必要急於撤回購債和貸款計劃。

Fed本次推出的全新救市計劃，主要包括以下幾項關鍵措施：

主街貸款計劃（the Main Street Lending Program）：將購買最多6000億美元貸款，確保中小企業獲得信貸流。這意味著薪資保護計劃(PaycheckProtectionProgram，簡稱PPP)可能會再增加2500億美元，以達到總額6000億美元。

擴大一級和二級市場企業信貸融資和定期資產支持證券貸款融資的規模和範圍，以支持多達8500億美元的信貸；Fed將開始買入部分垃圾債，Fed企業債便利工具將納入BB級債券。

在Fed出台這一系列措施之後，市場第一時間作出反應。其中，債券市場的異動尤為明顯。行情數據顯示，因Fed宣佈購債計劃，美國垃圾債券漲幅創20年新高。

規模高達148億美元的iSharesiBoxx高收益公司債券ETF價格飆升約7.5%，創下2009年1月以來的最大漲幅。規模達85億美元的SPDR彭博巴克萊高收益債券ETF(簡稱JNK)也創下得相當可觀的漲幅。

(中時電子報)