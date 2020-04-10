港星毛舜筠出道至今33年，演出許多膾炙人口的電影，像是《家有囍事》、《花田囍事》、《龍的傳人》等，不過多年前演的《情聖》其中一幕讓她留下陰影，更自曝拍戲回到家後痛哭一場。

毛舜筠日前上節目《金像女情》受訪時，提到29年前拍《情聖》時曾在她內心留下陰影，當時在劇中的角色被設定相當羨慕葉子楣，便在胸前塞了100個胸墊，佯裝成40F的假胸部，接著還要撲倒在書桌讓筆插入胸前，但怕拍攝過程筆會亂掉，因此需要工作人員協助調整位置，由於剛好位於胸部的敏感地帶，讓她當下覺得彷彿遭到性騷擾，因此下戲後立刻回家痛哭，即便事隔29年，但毛舜筠表示現在回想起來仍心有餘悸。

毛舜筠出道30年，曾以電影《早熟》獲得香港電影金像獎最佳女配角獎，2018年更以《黃金花》榮獲香港電影金像獎最佳女主角獎，不過更讓人印象深刻的，就是她是張國榮出道以來惟一承認過的女友。

(中時電子報)