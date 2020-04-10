中央流行疫情指揮中心今公布人流管制相關措施，針對傳統市場、夜市管理單位，將要求攤商跟消費者都要全程佩戴口罩，而且在走動、排隊、坐下用餐等均應間隔一個手臂之間距。

中央流行疫情指揮中心副指揮官陳宗彥表示，會依場所面積估算可容留之民眾人數，預作人數總量管制計畫，並依營業場所道路或走道規劃進出動線，以單一出入口分流管制為原則，於出入口加強配置人力管控，隨時巡視監看，倘有人潮聚集無法保持社交距離情形，應作人流引導。

依據指引，在各傳統市場、夜市採取人車分流措施，營業時間暫停機車入內；各傳統市場、夜市入口處宣導走動、排隊、坐下用餐等均應間隔一個手臂之間距；要求進入傳統市場、夜市者，全程佩戴口罩；各傳統市場、夜市禁止試吃活動。

另外，賣熟食、飲食的攤位，建議食物有遮罩；某些熱門攤位，應該在排隊熱區的地面，以膠條拉出安全距離（排隊間距）之標記或攤位前不要排隊，以發號碼牌約時間取餐或外送方式處理，避免人潮聚集。

(工商 )