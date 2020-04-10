婁峻碩近來為新專輯《BOARDING》賣力宣傳，日前在滿檔宣傳通告中抽出兩小時空檔，特地前往唱片行推銷自己的CD，他穿起員工制服、搭配粗框眼鏡偽裝成店員，且不忘戴上口罩防疫，從貼海報、學結帳做起樣樣來，拚勁十足；問他兜售過程中印象最深刻？他笑說：「我有跟一位同學推銷成功讓他買了一張CD，不過他在路邊嗆我嗆了10分鐘，只因為他嫌我話太多嫌我太吵！這故事告訴我們推銷員話術很重要！」

從未當過「櫃哥」臨櫃賣東西的婁峻碩，為了新專輯鼓足勇起跑到唱片行外叫賣CD，他原本給自己設定一小時賣5張的標準，沒想到沿路推銷時被眼尖粉絲發現、識破偽裝，最後結算竟賣出20張CD，銷售成績不但達標且超乎預期，有一位歌迷甚至因為驚喜認出他太開心，一口氣買了10張CD，讓婁峻碩當場大喊：「謝謝乾媽栽培投資！」也讓唱片行店長舉起大拇指稱讚他是最佳推銷員。婁峻碩笑說：「其實兩年前發第一張專輯時我其實也有跑來唱片行看自己的CD上架狀況，當時沒人認出我來，當天才賣出一張CD，讓我印象很深刻。」

婁峻碩當天賣力推銷、做足「服務」，除了簽名、署名祝福、合照樣樣來，有些歌迷還要求他臨時加跳一段新歌《COLORFUL》的防疫舞才肯結帳，讓他笑說：「當櫃哥、櫃姐真的不容易！服務業真的好辛苦！向你們致敬。」 對於唱片行有著滿滿回憶的婁峻碩，小時候最常逛的地方就是唱片行：「當時覺得當唱片行店員很時髦，可以聽到很多新歌，經手第一手來自世界各地的專輯，覺得很酷！所以還曾夢想來這邊上班，這次可以說是夢想成真。」

儘管現今歌壇數位專輯當道，但婁峻碩還是喜歡拿著實體專輯的感覺，「以前我聽到很喜歡的專輯就會跑去買，進到這圈子發現，買專輯是支持歌手很重要的方式，儘管實體專輯越來越少，但未來發片還是會做實體專輯，因為現在實體已經變成收藏模式，所以會更認真做，要把各種細節都做得更好，才值得讓歌迷珍藏」，他透露自己當年買的第一張實體專輯，是周杰倫的首張專輯《杰倫》（JAY），「那張太經典了！超愛」！

婁峻碩偽裝成店員叫賣自己的新專輯。（想不到音樂工作室提供）

婁峻碩偽裝成店員叫賣自己的新專輯。（想不到音樂工作室提供）

(中時 )