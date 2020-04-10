新冠病毒疫情在美仍嚴峻，至今已造成超過46萬人確診、9.5萬人病逝。雖然疫情是自3月初急遽上升，但根據外媒報導，事實上美國情報機構早於去年11月就關注並追蹤在大陸武漢迅速傳播的疾病，是1月川普才開始接收疫情簡報的好幾周前，讓外界質疑究竟白宮何時了解疫情嚴重程度。

據美媒《ABC》報導指出，兩名知情人士指出，隸屬軍方的美國國家醫學情報中心（NCMI）去年11月就報告中有關注在大陸現今取名為新冠病毒大流行的疾病，該報告是根據截獲的電文、電腦資訊，並結合衛星影像，並對這場恐會對美國與亞洲造成失控的疾病提升警覺。報告當時就指出，美國政府可以在病毒威脅至美國本土前的早期階段，應該加緊速度防範病毒擴散以及準備減緩衝擊措施。

一名消息來源指出該份報告早已透露，「據分析總結指出恐將有一場災難事件」，並早已多次向美國國防情報局五角大廈聯合參謀部與白宮匯報情況。不過美國防部8日發表聲明，否認有此一報告存在。

報導指出，消息來源表示自11月提出警告後至12月，仍持續在白宮向國安會等聯邦政府的相關政策制定者與決策者簡報，並於1月初期將疫情問題彙整及解釋列入《總統每日簡報》（President’s Daily Brief），而根據曾在美國兩大黨行政團隊工作過的人員表示，要呈交至總統的簡報，必定要經過數周的篩選與分析。

報導指出，NCMI的報告早已讓授權取得報告的情報圈人士提高警覺。消息人士表示，在報告發布之後，其他情報機構在去年感恩節時開始藉由政府內部機密管道內交流相關訊息。情報圈內相關分析指出，大陸領導階層早已知道，即使不讓相關關鍵資訊讓外國政府與衛生機構得知，這場流行早已失控。

.@Gstephanopoulos: “Did the Pentagon receive an intelligence assessment on COVID in China last November from the National Center for Medical Intelligence?”



Defense Sec. Mark Esper: “I can’t recall, George, but we have many people that watch this closely.” https://t.co/d9XlhTygln pic.twitter.com/E89i7DjF4t — ABC News (@ABC) April 5, 2020

不過，美國國防部長艾斯培（Mark Esper）於5日被媒體問到是否有一情報報告存在時表示，「我不記得了，但我們有很多人緊密關注此事，在美軍內也有很多傳染病專家，我們負責相關議題的人們一直關注此事」。

(中時電子報)