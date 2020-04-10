微軟(Microsoft)在 2019 年 10 月的發表會中，一口氣宣布 5 款 Surface 家族新品，其中有兩款雙螢幕裝置，分別是 Surface Duo 雙螢幕筆電與 Surface Duo 雙螢幕手機最受矚目。原定這兩款新品都預計在 2020 年推出，但因為新冠肺炎(COVID-19)疫情的影響，官方已經確認將會延後到 2021 年才推出 Surface Neo，而搭配的作業系統 Windows 10X 也將一併延後亮相。

多家科技媒體報導，知情人士透露微軟原本預定在 2020 年聖誕購物季推出 Surface Neo，但因為新冠肺炎疫情影響，微軟產品長在 8 日向團隊透露，今年將不會推出 Surface Neo，而預計預載在其中的作業系統 Windows 10X 也將被延後。不僅如此，其他搭載 Windows 10X 的第三方廠商所推出的雙螢幕筆電也將受到影響，無法在今年底前出貨。

在 Surface Neo 延期推出的消息傳出後，《ZDNet》曾向微軟詢詢問是否 Surface Duo 雙螢幕手機也會延後上市時間，對此，微軟發言人表示無可奉告。

以 2019 年發表會的內容來看，Surface Neo 是為 Windows 10X 而打造的雙螢幕裝置。以360 度鉸鏈連接兩個 9 吋螢幕。LCD 螢幕完全攤開可呈現 13 吋螢幕。它專為實現生產力和多工處理而設計，可執行完整的生產力APP、可搭配移動式鍵盤，並與 Surface 觸控筆和藍牙滑鼠相容。

Introducing Surface Neo

在 2019 年 2 月份三星、華為正式對外發表可折疊螢幕手機後，此類雙螢幕、摺疊螢幕的「變形」商品就成為科技廠之間比拚技術的戰場。其中由微軟出手的 Surface Duo、Surface Neo 因為微軟原本在電腦作業系統上的強勢而備受矚目。而如今傳出 Surface Neo 要延後上市的消息，可能會讓不少使用者略感失望。

微軟已經因為疫情取消了不少相關實體活動，包含 MVP Summit 大會、Build 2020 開發者大會等，都被迫取消。而微軟的最新政策則是進一步擴大防疫，宣布在 2021 年 7 月以前的活動，都會優先以數位化的方式舉行。這應該是這一波新冠肺炎疫情期間，超前部署最快的科技大廠。

(中時電子報)