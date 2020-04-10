中職閉門開打，雖然非相關人員不能進場，不過開球這重要活動樂天桃猿不想錯過，因此推出「線上開場秀」企劃，邀請天王任賢齊為中華職棒三十一年帶來線上開球秀，遠距離、零接觸為開幕戰揭開序幕。

開幕戰活動一切都在線上作好防疫，自「RockU10HomeRun 直播接力」從4月2日起跑開始，陳日昇、藍波、Rakuten Girls、緯緯、球員、小男孩、四分衛阿山等名人接力在線上直播為樂天集氣，今日則由楊大正擔任10號桃猿粉專直播。

開幕戰「線上開場秀」將由小男孩樂團電視演出歷年年度主題曲，天王任賢齊則擔任線上開球貴賓，至於活動要如何進行，將由eleven Sports電視播出。

中華職棒大聯盟會長吳志揚、體育署高俊雄署長以及桃園市長鄭文燦見證歷史性的一刻，為了落實防疫，祝福與致詞都將以電視轉播方式線上播出，一起成就中職史上首度的防疫開幕戰。

(中時 )