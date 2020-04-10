新冠肺炎疫情延燒，根據這周統計，已有近9千人減班休息(俗稱無薪假)，勞動部前後端出「充電再出發訓練計畫」及「安心就業計畫」協助勞雇雙方度過減班休息困境，然而勞保投保低於2萬3800元的勞工無法申請上述計畫，因此勞動部祭出「安心即時上工計畫」，提供每小時158元津貼、最高工時80小時、每月最高可額外領取1萬2640元，最多可領6個月，今(10)日公告內容細項，下周一(13)開始受理申請。

勞動部勞動力發展署副署長施貞仰表示，「安心即時上工」係針對非典勞工設計，中央及地方政府等公部門釋出時薪打工機會，預計提供6萬個工作缺額，申請資格條件為勞保年資2個月以上，且最近一次投保薪資低於基本工資2萬3800元者。

施貞仰指出，本計劃提供給部分工時、自營作業者及自僱者等非典型勞工每小時158元津貼、最高工時80小時且每月最高可額外領取1萬2640元，最多可領6個月，只要符合申請上述資格民眾就可向各縣市就業服務中心及就業服務站諮詢登記，並接受派工，以維持扣減工時期間的生活支出。

施貞仰進一步指出，若勞工已有領取公法救助補助津貼方案如失業給付、臨時工作津貼及培力就業計畫等，領取補助津貼期間就不得同時申請本計劃釋出的職缺，目前各縣市公部門職缺仍在統整中。

(中時 )