林姓男子3年前開著母親的小客車行經新竹縣芎林鄉富林路三段，自撞分隔島車輛全毀，所幸林男只須輕傷，他與母親認為該路道未設反光標誌牌警示，請求國家賠償；新竹地院判國賠12萬多元，高院重新計算數額，改判賠25萬多元確定。

林男主張，2017年8月26日凌晨他駕駛母親的汽車，以時速40至50公里速度，行經該處道路時，因路口設計或施工不良，中央分隔島前緣向右突出，且未在系爭分隔島頂端設置反 光標誌牌，致車輛直接撞擊分隔島而翻覆。

林男表示，該道路於原設有反光標誌牌，於2015年10月遭撞毀後即未再設反光標誌牌，新竹縣政府未及時修復該反光標誌，就公有公共設施之設置及管理即有欠缺，須賠償汽車損失61萬元及他的急診醫療費用550元。

新竹地院認定縣府有疏失，判決須賠償汽車損害12萬5000 元、急診費用275元，雙方不服都提上訴。

高院認為，該處道路兩旁為一、二層樓零星房屋，間隔三、四間店面才有路燈之裝設，且事故發生時間為凌晨1時許，並無自然光，道路的夜間照明並不充分，縣府未在道路設反光標記及靠右行駛標誌，須負國家賠償責任。

但合議庭表示，林男開車經過不熟悉之路口，亦仍以時速40至50公里之時速行駛，未有注意車前狀況，採取減速或必要之安全措施，也須負一半過失責任，判決縣府須賠償車輛損害25萬6747元、急診費275元定讞。

(中時 )