為防止新冠肺炎疫情擴大，東京都知事小池百合子10日公布東京都籲請暫停營業的6大業種和設施。東京都將支付響應停業呼籲的中小企業「協助金」，自11日零時起正式實施。

6大業種和設施包括，1, 娛樂設施等；2, 大學和補習班等；3, 運動、遊戲設施；4, 劇場等；5, 集會和展示設施；6, 商業設施。

小池指出，希望民眾夜間避免外出，故籲請居酒屋等餐飲店縮短營業時間，在上午5點至晚上8點之內營業。提供酒類的店家則希望最晚營業至晚間7點。

針對響應東京都呼籲的中小企業者，1家可請領50萬日圓（約台幣14萬元）的「防止感染擴大協助金」，有兩家店以上的公司則可請領100萬日圓。

小池還表示，「並沒有限制為採購食品、衣服等生活必需品而外出或上醫院等，也沒有籲請銷售生活必需品的店家暫停營業，故請民眾安心，勿採購、囤貨。」她呼籲東京都民冷靜，協助防止疫情擴大，尤其是周末、日盡量待在家裡。

(中時電子報)