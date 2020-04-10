國民黨主席江啟臣推動年輕化，改革委員會的「青年參與」小組今天上午首次開會，會中推選出嘉義市長黃敏惠前助理錢念群接任召集人，核能流言終結者創辦人黃士修、青年團總團長田方倫任副召集人，三位兼具黨內外代表，與會者盛讚是完美戰隊。

國民黨改革委員會中，設立組織改革、兩岸論述、青年參與、財務穩健等4個小組，成員涵括學者專家、前官員、中央及地方民代、里長、社會賢達。

青年參與小組今天上午首次開會，一開始先推選召集人，與會議員認為議會開議在即，可能分身乏術，黨內青年組織則因可能是「被改革對象」感到「誠惶誠恐」，彼此謙虛互推，經投票後，嘉義市長黃敏惠前助理錢念群獲5票當選召集人，緊接在後的是核能流言終結者創辦人黃士修4票、青年團總團長田方倫3票等2人任副召集人。

與會者認為，召集人錢念群熟悉網路數據分析，了解民意流向，又是女性代表，副召集人黃士修對公共議題論述條理清晰，且熟稔社群媒體等科技操作，另一名副召集人田方倫則清楚黨內生態，剛好可以補足黨內組織改造的部分，盛讚是「完美組合」。

懷孕8個月的錢念群得知任召集人，感到錯愕與驚訝，但也身負重任，她很慶幸有2位副召集人協力合作，目前期盼先確立國民黨在議題論述與青年想法接軌，進一步改善培育青年參政的機會。

未來除了實體開會外，青年參與小組將開設「線上共筆」，讓與會者可在網路上大放厥詞，藉滾動式討論，利於下次開會前「預習」，加速開會效率，目前規劃4月28日召集第二次會議。

錢念群的經歷跨及媒體與行政體系，也曾到前身為國家發展研究院的革命實踐研究院工作，後來被嘉義市長黃敏惠延攬任隨行秘書，2016年陪同競逐黨主席補選的黃敏惠跑行程，同時從事網路行銷策略。

(中時 )