精誠(6214)3月營收17.84億元，年增7.7％，第1季營收為57.58億元，年成長16.55％，為歷年同期新高。公司指出，面對疫情挑戰，企業因應疫情調整工作與會議型態，反而帶動虛擬辦公、行動支付平台、軟體建置等新增商機。展現在智慧服務領域，除了銀行與儲值卡等多元行動支付平台、網銀投資管理與財務金融管理系統建置等大型專案的貢獻外，壽險業保單、信用卡帳單等數據處理服務也有所斬獲。

在智慧金融部分，受惠於證券逐筆撮合商機，包括金融資訊交換平台建置、海外異地備援方案及海外交易介接、金融創新微服務、雲端自動化管理平台、雲端備份等多元自有服務能量大幅提升，亦帶動業績成長。

全球供應鏈雖遭受疫情衝擊，導致政府投資與民間消費活動趨緩，精誠長期仍看好雲端化、自動化、數位轉型等趨勢。延續去年在智慧製造的成長動能，在製造業AI影像檢測應用及機台數據應用服務、微軟雲服務佈署與維運，都為第1季營收帶來成長貢獻；此外精誠聚焦資安銷售策略也奏效，成功掌握遠距工作與會議帶來的資安商機；另外，大陸與香港已經復工逐步恢復正常運作，第1季表現尚在掌控內。

(時報資訊)