韓式連鎖餐飲集團豆府（2752）2020年3月自結合併營收雖「雙降」至近11月低點，但首季合併營收仍「雙升」創3.81億元新高。展望後市，集團積極開發外送外帶、便當、冷凍商品，開拓營收來源降低疫情衝擊，並將維持穩健展店步調，預期今年營運仍能正向發展。

豆府受新冠肺炎疫情影響顧客來電用餐意願，2020年3月自結合併營收1.03億元，月減14.75％、年減3.14％，為近11月低點。不過，受惠前2月展店效益顯現，首季合併營收仍達3.81億元，季增2.33％、年增達19.24％，改寫歷史新高。

因應疫情影響，豆府主動積極自主防疫、嚴控料理品質，並在用餐區設立隔板，提供安全而安心的用餐環境。為減緩疫情對營收的短期衝擊，集團也積極開發外帶、外送、個人餐盒便當、冷凍商品等新產品，積極開拓其他營收來源。

豆府表示，集團除了全品牌供應餐點外帶服務，也同步進駐Uber Eats、foodpanda等外送平台，主打越南料理的「飛機河粉」3門市亦推出親送到府的外送服務。針對人流量較高的轉運站門市，也推出多款韓式特色餐盒，滿足上班族便利提領需求。

豆府先前攜手同業組成「8國聯軍」聯盟，推出「聯名居家套餐7日組」冷凍料理組，搶攻防疫帶動的「自煮宅商機」。同時，集團也積極布局冷凍商品，正積極與網購電商平台、量販超商等通路洽談，盼盡快讓消費者購買到特色冷凍料理包。

豆府表示，集團近年營運績效穩健成長，財務體質健全、營運資金充裕且無銀行負債。展望後市，雖然整體展店進度暫趨保守觀望，但仍將維持穩健腳步，如期於上半年開出3家新店，預期今年整體營運仍能維持正向發展。

(時報資訊)