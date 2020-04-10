機殼廠可成(2474)公布3月份暨第一季營收，3月營收重回成長軌道，甚至優於預期。可成3月份營收76.83億元，較去年同期年增3.2%。第一季合併營收176.16億元，相較去年同期158.04億元，年增11.5%，符合公司預期第一季成長的展望；展望第二季，公司表示營收能見度高，預期季增和年增，雙雙都會有相當成長。

可成表示，第二季手機、筆電和平板需求都不錯。可成去年營收916.3億元，年減4%；主因為上半年手機需求不振以及產品售價較低所致，全年毛利222.7億元，年減42.3%；毛利率24.3%，營業利潤141.1億元，年減52.3%；營業利潤率15.4%；兩者皆因稼動率與產品售價較低所致。稅後淨利(歸屬業主)112.7億元，年減59.7%，稅後淨利率12.3%，全年EPS 14.63元。

可成去年資本支出為40.3億元，2018年為109.9億元，展望今年，公司不預期會有很大資本支出。

(時報資訊)