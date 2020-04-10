東哥遊艇(8478)3月合併營收為3.6億元，年增63％；累計第1季合併營收4.8億元，年成長91％。主要美國代理商銷售3艘OA豪華遊艇挹注營收。

東哥遊艇指出，新冠肺炎疫情肆虐全球，今年上半年各地重要船展皆宣布延期舉辦，且為避免群聚感染風險，多國政府要求民眾居家避疫。東哥在美國東西岸的生產、營運據點，亦配合各州政府的「行動管制令」，要求員工保持社交距離、及在家上班等相關措施。

目前因各地居家令及疫情恐慌的心理因素，使得多數客戶暫緩相關外出消費活動，小型遊艇銷售買氣及部分訂單因船主移動限制而有所遞延。所幸大型豪華遊艇銷售未見影響，雖3月全美第三大船展延後舉辦，但東哥遊艇美國東岸代理商逆勢銷售3艘OA豪華遊艇，創歷史佳績，可見避免群聚的趨勢下，安全、獨立性高的私人遊艇被富豪客群視為另一種「居家庇護」方式，促使提升消費意願。

(時報資訊)