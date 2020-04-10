市場研究機構TrendForce表示，日前晶圓代工廠聯電(2303)支援防疫，以最急件處理等級(SHR,Super Hot Run)來生產NAND Flash控制IC廠群聯用於醫療級呼吸器的緊急訂單，將原本需時兩個月的交貨時間縮短至近一個月。

根據TrendForce觀察，新冠肺炎疫情蔓延全球，迅速消耗防疫物資與醫療設備，以醫療設備來看仍有明顯缺口，製造環節因涉及精密半導體元件，故僅能仰賴業者加速生產填補，而加速的瓶頸(Bottleneck)則視醫療用晶片的交貨時間(LeadTime)而定。

TrendForce指出，醫療級呼吸器需使用晶片以精密調節呼吸狀況。但半導體晶片交貨時間基本以月為單位累計，所以本來就是終端裝置各元件中交貨期較久的項目。過去醫療用晶片的需求量又普遍低於大宗應用，客戶庫存經常控管在既定水位少有大幅度調整。因此，當出現如此次的醫療級呼吸器急單需求，聯電採用SHR的最高速生產做法確實有其必要性。

此次聯電採用SHR等級生產醫療用晶片訂單，除積極滿足客戶需求，也突顯晶圓代工廠在加速醫療晶片生產環節中的努力與重要性。值得一提的是，聯電承接的急單也包含投片8吋晶圓，採用SHR生產對目前8吋晶圓產能的吃緊程度而言，對生產進度控管有可能增添些許壓力，但對全球防疫做出重要貢獻。

(時報資訊)