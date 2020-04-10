餐飲股台灣韓式料理餐廳龍頭豆府餐飲集團3月營收1.03億元，年減3.14%，累積前3月營收3.81億元，較2019年同期的3.20億元增加19.24%，創單季營收新高。

因應疫情影響，豆府旗下全品牌主動積極自主防疫，除員工檢測體溫、全面配戴口罩等，更嚴格控管料理品質，並配合政府政策，在用餐區設置隔板，提供顧客安全且安心的用餐環境！為減緩疫情對營收的衝擊，另積極開創其他增加營收的方式，如外帶、外送、個人餐盒便當、冷凍商品等。

豆府餐飲集團強調，雖然疫情發展無法預測，集團全力降低疫情短期上的衝擊，除了全品牌供應餐點外帶服務，也同步進駐Uber Eats、foodpanda等外送平台，消費者即使不出門也能透過平台點餐，享用現點現做、精緻美味的韓式料理。豆府集團表示，集團主打越南料理的「飛機河粉」品牌全台三間門市亦推出親送到府的外送服務；針對人流量較高的轉運站門市，也推出多款韓式特色餐盒，一個人即可輕鬆外帶，期能以便利提領的特性滿足上班族需求。

搶攻宅經濟商機，豆府攜手八大連鎖餐飲同業，合推「聯名居家套餐7日組」聯盟專案，打造世界美食冷凍料理組，讓消費者就算一周不出門，也可以輕鬆吃到全台名店美食。豆府餐飲集團表示，在冷凍商品的布局上，正積極與網購電商平台、量販超商等通路洽談，期待讓全台消費者都可在線上購買到店內招牌人蔘雞湯、豆腐煲、辣炒年糕等特色冷凍料理包。

豆府餐飲集團現為全台最大韓式料理餐廳連鎖集團，營運績效皆踏著穩健的步伐向上，公司財務健全，營運資金充裕，且無銀行負債，EPS維持正向成長、現金股息配發率將近九成。展望後市，豆府持續以穩健步調展店，加上提供多元選擇以滿足不同客群的營運模式，2020年營運整體表現仍可望正向發展。

(工商 )