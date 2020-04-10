中國人民銀行10日公布，大陸3月廣義貨幣（M2）餘額為人民幣（下同）208.09兆元，年增10.1％，增速分別比2月與2019年同期高1.3個與1.5個百分點。

此外，狹義貨幣（M1）餘額為57.51兆元，年增5％，增速分別比2月末和2019年同期高0.2個與0.4個百分點；流通中貨幣（M0）餘額為8.3兆元，年增10.8％。第一季淨投放現金5,833億元。

人行指出，初步統計，2020年第一季社會融資規模增量累計為11.08兆元，比2019年同期多2.47兆元。

(工商 )

#兆元 #餘額 #廣義貨幣 #百分點 #第一季