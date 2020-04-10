人行：3月廣義貨幣餘額年增10.1％ 16:022020/04/10 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中國人民銀行10日公布，大陸3月廣義貨幣（M2）餘額為人民幣（下同）208.09兆元，年增10.1％，增速分別比2月與2019年同期高1.3個與1.5個百分點。 此外，狹義貨幣（M1）餘額為57.51兆元，年增5％，增速分別比2月末和2019年同期高0.2個與0.4個百分點；流通中貨幣（M0）餘額為8.3兆元，年增10.8％。第一季淨投放現金5,833億元。 人行指出，初步統計，2020年第一季社會融資規模增量累計為11.08兆元，比2019年同期多2.47兆元。 (工商 ) #兆元 #餘額 #廣義貨幣 #百分點 #第一季 也許您會感興趣 推薦閱讀 台商加速回流 今年上看兆元 01:312020/04/07 財經焦點 兆元紓困方案 蘇貞昌：將發現金逾千億 12:002020/04/07 政治 上市現金股利 逼兆元 04:102020/04/08 證券．權證 《熱門族群》記憶體業第一季不淡 旺宏領銜續攻 10:002020/04/08 財經 勤凱首季營收創新高 股價跳空漲停 11:152020/04/08 財經 小摩預估到2021年底為止 全球產值將損失165兆元 15:142020/04/09 財經 《業績-電腦設備》華碩Q1品牌營收年減18％ 優於預期 15:572020/04/09 財經 沛波3月營收 攀近9個月新高 18:562020/04/09 財經 不畏疫情衝擊 中信金首季賺逾127億比去年還多！ 20:352020/04/09 財經 可成公告3月業績 年增3.2％ 15:112020/04/10 財經 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 財經 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。