台電在台南打造全台最大太陽光電場，預計今年夏季可望完工，10日已經搶先讓40MW光電併入電網運轉測試，預計8月全數併網後，裝置容量可達150MW，對於夏季穩定供電有很大幫助。

台電指出，台電去年在彰濱工業區完成當時全國最大、裝置容量100MW的太陽光電場後，今年在台南將軍及七股區鹽灘地再建置台灣最大規模、裝置容量達150MW的單一太陽能電廠，未來全數併網後，每年將可發出2億度綠電，提供超過5.5萬戶家庭年用電量，同時也可每年減碳8公噸。

台電表示，台南地區為台灣早期曬鹽重地，長年日照充足，利用台南市將軍區及七股區等已未產鹽之鹽灘地，投入96.5億元資金打造214公頃、相當於300座足球場大小，總裝置容量達150MW(15萬瓩)的鹽田太陽光電場，將佔目前全台太陽光電裝置容量4%。

台電指出，台南鹽田光電場全區使用超過46萬片高效率太陽能板，並以台灣及台南虱目魚設計太陽能板面整體意象，象徵與環境共存共榮。除了生產綠電，台電也在場址內設計綠色圍籬及生態池，規劃鳥類棲息友善環境，希望可兼顧電力開發與生態保育永續。

台電表示，該光電場規模龐大，因此採用16萬1仟伏特輸電線路併網，具備系統線路保護功能，增加系統安全性。同時光電場也設計具遙控發電量的智慧調度功能，除可降低運轉維護成本，日後也可配合全台電力調度。未來規劃搭配儲能設備，成為兼具創能與儲能的多功能再生能源電廠。

(工商 )