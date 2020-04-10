新冠肺炎疫情延燒，企業與學校遠端視訊需求激增，會議視訊軟體Zoom因此暴紅，短短3個月內全球用戶暴增20倍，卻在近期傳出資安問題，各大企業甚至是部分國家也宣布禁用。不過，蟬聯多年香港首富寶座的李嘉誠，參與過Zoom的B、C輪投資，投入約3650萬美元，持有約8.6%股權，依照Zoom股價漲勢來看，早期投資價值翻了將近10倍。

受到新冠肺炎疫情衝擊，美股在2月19日創下歷史高點後一路崩跌，並在3月16日寫下1987年黑色星期一以來的最大單日跌幅，美股Q1大跌超過20%，創2008年金融危機以來最慘紀錄。

不過就在這波股災當中，Zoom在美股的表現可說是相當亮眼。Zoom的IPO定價區間落在32~35美元，2019年4月19日在那斯達克交易所上市第一天股價飆漲80%，若從今年以來股價漲勢至3月23日歷史高點159.56美元，上漲91.52美元或134.51%，但在Zoom收到FBI警告，各單位開始宣布禁用Zoom之後，股價一路走跌，此前低點來到113.75美元，等於是從先前高點吐回超過28%漲勢。

據外國財經媒體報導，監管資料顯示，李嘉誠持有Zoom約8.6%股權，在Zoom上市之際，李嘉誠持股價值約8.5 億美元，但在今年，這筆資產價值達到29 億美元，等於是市值翻了超過3倍以上。

根據資料來看，李嘉誠在2019年香港反修例抗爭、新冠肺炎疫情暴發以來，整體資產價值下降50億美元、來到260 億美元。

至於李嘉誠與Zoom的投資關係，從Zoom 網站資訊來看，李嘉誠持有的投資公司Horizons Ventures在2013年以650 萬美元進行B輪融資，2015年參與3000 萬美元的C輪融資。

(中時電子報)