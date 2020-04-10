未在停業之列的八大特種行業，「媽媽桑」用簡訊與LINE忙著叩客，接收酒店、舞廳的客源。（翻攝照片／盧金足台中傳真）

中央9日下午宣布酒店、舞廳暫停營業，全台酒店、舞廳也成疫情「受災戶」，其他視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業等其餘八大特種行業，須配合「實名制」，未在停業之列，「媽媽桑」馬上用簡訊與LINE叩客，酒店、舞廳不營業，其他娛樂消費場所立即接收客源，搶攻「疫」外商機。

「你好：我們的店屬於視聽歌城，還在營業，我們每周日都會全面性消毒一次的，安心來這裡喝酒唱歌，要落實實名制度，請你們帶著證件，感謝你」，很多民眾接到視聽歌唱業者的簡訊與LINE通知，提醒沒有被要求暫時停業，夜生活不怕沒處去，她們照常做生意。

為加嚴防堵疫情，除了酒店、舞廳九日起配合暫停營業外，台中市府更要求視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業等特種行業，實施「實名制」，業者並須落實出入口測量體溫、所有人員進出配戴口罩、室內外保持社交距離等，若有違者將依《傳染病防治法》裁罰3000元至1萬5000元。

酒店與舞廳小姐哀鴻遍野，對疫情不知何時到盡頭，暫時停業也沒有復業時間表，頓失生計，但其他視聽歌唱業、三溫暖業、酒吧業、舞場業、特種咖啡茶室、飲酒店業、夜店業、電子遊戲場業等特種行業，實施「實名制」仍可營業。

業者配合市府推動實名登記，進入人員需填具姓名、體溫、電話等資訊，如不配合則拒絕進入消費。

疫情延燒，客人減少上門消費，夜生活的娛樂業者生意受衝擊，酒店與舞廳暫停營業，但其他八大行業的店家，馬上祭出叩客手法，「呼喚」老客人，表示他們屬視聽歌城，還在營業，接到LINE通知的民眾說，疫情當前，還是忍耐一下，暫時休兵，也有民眾直言「防疫悶太久了，找機會還是要去唱唱歌，捧場一下」。

(中時 )