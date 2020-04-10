美國2.3兆美元救市，美股漲勢延續，國際美元指數應聲跌破100大關，亞洲主要股匯市多數上漲，台股僅收小紅，新台幣升勢相對強，但尾盤快速收斂後，收在30.103元兌1美元的近一個月新高，升值4.9分，為連續二個交易日走揚，台北外匯經紀公司成交量6.38億美元。

新台幣同時收周線，累計一周升值2.05角或0.68％。外匯交易員指出，美國聯準會（Fed）祭2.3兆美元的新一輪寬鬆措施救市，強調將動用所有權力挺住經濟復甦，美股創2009年以來最大單周漲幅。但反觀台股還在消化國安基金退場消息，上攻力道相對偏弱，震盪後僅小漲38點，新台幣反應較明顯，盤中最多升值近1角，但因進口商買匯及老大（央行）進場調節後，還是回到30.1元價位。

外匯交易員認為，Fed救市舉措有助撐住基本面並穩定股市，但一切終究要回歸到肺炎疫情能受控，或可有效治療的新藥與疫苗結果出爐，才是全球金融市場止穩的關鍵，有助確立外資動向，提供新台幣指引，預料短線還是續為區間整理格局居多。

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