新冠肺炎情、油價慘跌重擊，台塑四寶第一季營運慘澹，合計虧損139.87億元，季減181.8％，年衰退145.2％。其中，台塑化（6505）、台化（1326）因佈局因認列龐大跌價損失，本業苦吞虧損，成為壓力中心，每股虧損1.05元、每股虧損0.79元。
台塑(1301)在認列台塑化投資收益及本業獲利課稅後，首季每股虧損0.06元，至於南亞(1303)第一季營運力保盈餘，EPS0.13元，暫居台塑四寶獲利領先。
台塑化、台化首季本業單季慘虧19.91億元、136.78億元，加計業外收益認列，台塑化稅前虧損125.85億元，台化虧損40.88億元；在稅率因素後，台塑化首季稅後虧損99.93億元，季、年雙減204％、208％，至於台化首季稅後虧損46.05億元，季、年雙減270％、154％。
此外，台塑、南亞因旗下PVC、PP、電子材料等產品市況相對穩健，第一季本業力守獲利24.92億元、29.12億元；其中，台塑在認列台塑化投資收益，及本業獲利均繳稅因素下，首季稅後轉為虧損3.94億元，每股虧損0.06元。
南亞第一季稅前盈餘20.6億元，稅後盈餘10.05億元，季減75％、年減80％，EPS0.13元，暫居台塑四寶獲利領先。
(工商 )
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