連鎖餐飲集團雅茗-KY（2726）3月營收6,679萬元，年減58.27%，雖仍在新冠肺炎疫情陰影籠罩之下，但大陸消費力道與復工率已顯著提升，營收表現較2月大增92.31%。雅茗-KY今年首季營收2.77億元、年減49.52%。

展望後市，隨著大陸疫情逐漸趨緩，雅茗-KY營運表現可望能逐步回到正常軌道。

因應疫情衝擊期間，雅茗-KY在2、3月針對加盟商的特殊幫扶方案，給予這二個月特許權使用服務費減免，雖然會讓單月營業額略微減少，但雅茗-KY表示，公司有足夠現金流，也讓加盟商具備持續經營的能力，減免特許權使用服務費，顯示集團願意在特殊時期下，與加盟商共體時艱、共渡難關的決心，等同為加盟商打了一計強心針。

目前雅茗-KY旗下品牌「快樂檸檬」在全球已有深厚知名度，品牌價值高，在這波市場重整中，雅茗集團作風有助強化品牌形象。雅茗-KY表示，3月初至今，新簽約加盟店仍不斷增加，因此今年「快樂檸檬」展店500家目標不變。

雅茗-KY審慎看待第二季營運，3月中旬過後大陸疫情逐漸受到控制分城市外，民眾也已開始回復正常生活，觀察門店的銷售杯數與低谷期間，都呈現倍數成長，而疫情重災區武漢已經解除封城，日前清明連假，旅遊景點都出現大批人潮，反映民眾的恐慌心態已經逐步消弭，經濟活動回歸正軌應是指日可待。

面對疫情，雅茗-KY持績強化公司營運體質，除了外送外賣佔比高達六成以上，同時並已進軍新零售市場，快樂檸檬在3月12日也進駐天貓商城開出店，有效結合線上、線下資源，形成多元化、立體化的商業空間，並進一步加強數位化，提升消費者手機點餐便利性。雅茗-KY表示，公司持續調整營運體質已開始顯現效益，在短期因素的疫情影響過後，未來營運效率將更加提高。

(工商 )