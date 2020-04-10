陸即日起對11項醫療物資實施出口檢驗 16:102020/04/10 工商 蘇崇愷 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 大陸海關總署10日宣布，即日起將對醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、醫用手套、醫用護目鏡等醫療物資實施出口商品檢驗，以加強醫療物資出口品質監管。 路透報導，實施出口檢驗的醫療物資還包括紅外線測溫儀、醫用手術帽、醫用鞋套、病員監護儀、醫用消毒濕紙巾及消毒劑，共包括11項醫療物資。 據4月5日大陸國務院聯防聯控記者會透露，大陸自3月1日以來，共檢驗開放出口主要疫情防控物資價值人民幣102億元。 (工商 ) #醫療物資 #醫用 #檢驗 #實施 #即日起 也許您會感興趣 推薦閱讀 口罩海盜 美正失去盟友 01:212020/04/06 國際大事 藍寶堅尼買得起 亮橘色醫用口罩太時尚 14:382020/04/06 時尚 嬰兒沒口罩 桃議員請命 衛生局長：大人戴好戴滿 19:482020/04/06 生活 賣假N95 藥師賺200萬黑心錢 01:312020/04/07 社會新聞 議員質疑不同調9 日才要戴口罩 01:312020/04/07 地方新聞 傳強迫義大利購回先前捐贈醫療物資 陸外交部回應 20:392020/04/07 兩岸 台電放射試驗室 隱藏的核安守護者與SGS合作 21:592020/04/07 財經 《其他電子》金寶抗疫前線 設醫用口罩和呼吸機產線 10:002020/04/08 財經 航班大減 美醫療物資運費暴增 04:092020/04/10 全球財經 逐筆交易更有效率 資訊更透明 15:402020/04/10 財經 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 財經 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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