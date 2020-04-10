大陸海關總署10日宣布，即日起將對醫用口罩、醫用防護服、呼吸機、醫用手套、醫用護目鏡等醫療物資實施出口商品檢驗，以加強醫療物資出口品質監管。

路透報導，實施出口檢驗的醫療物資還包括紅外線測溫儀、醫用手術帽、醫用鞋套、病員監護儀、醫用消毒濕紙巾及消毒劑，共包括11項醫療物資。

據4月5日大陸國務院聯防聯控記者會透露，大陸自3月1日以來，共檢驗開放出口主要疫情防控物資價值人民幣102億元。

(工商 )