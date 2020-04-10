陳零九9日迎接33歲生日，日前晉升為《娛樂百分百》固定主持班底的他，錄製節目時收到製作單位及好友們準了的豐盛禮物，除了羅志祥送上全新潮牌服飾、愷樂的潤嗓中藥材「陳皮」及一整盒口罩外，邱鋒澤、偉晉也在節目中推出「巨型」超大禮物箱，陳零九直覺「有詐」，好奇打開才發現原來大禮是穿著《一拳超人》動漫角色服的「小賴」，笑喊禮物箱簡直是「恐怖箱」！邱鋒澤、偉晉隨後拿出真正的禮物「一拳超人公仔」，才讓陳零九破涕為笑。

陳零九交友廣泛，生日前一周的周末就有近50位藝人朋友齊聚餐廳，為他提前布署驚喜飯局，陳零九也大方訂購百杯手搖杯，請電視節目與唱片公司所有同事朋友喝飲料，還有粉絲特別設計「陳零九杯套」，自發和飲料店家合作生日應援，十分窩心。

而生日當天，陳零九工作途中接到父親從家裡打來的視訊電話，他難得與阿嬤聊了許久、重敘祖孫情。家人們除了祝福，也叮嚀陳零九一個人在台北打拼，要多注意身體健康。而陳零九送給自己的生日禮物，則是與好友自創的品牌「NINE THEORY」終於誕生，目前已可在網路通路購買該品牌的帽子與衣服，希望帶給大家更豐富的「零九理論」，貼近陳零九生活哲學。

陳零九昨過33歲生日。（滾石提供）

(中時 )