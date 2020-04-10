金芭黎大舞廳1月底爆發台商染疫被舞小姐舉報，業者宣布從9日起停業，全面配合政府政策，數十名舞小姐放無薪假，待疫情穩定後再上班。其中，這名熱心義舉被網友封為「護國舞小姐」的當事人，9 日傳出已離職；不過這名舞小姐10日卻被指在排除感染之後，其實是被「封殺」，而且還不止一間酒店，而是被全高雄酒店封殺，有知情的大班表示，目前她只剩下3條路可走，小吃部、按摩店或是遠走高雄。

金芭黎大舞廳數十名舞小姐放無薪假。（圖／報系資料照）

台灣第3例確診的台商，自1月返台隱瞞旅遊史，跑到金芭黎舞廳狂歡，被店內的舞小姐勇敢舉報，事件曝光後網友紛紛封舞小姐為「護國舞小姐」，但有知情人士透露，這名舞小姐目前已被下了「封殺令」，全高雄幾乎沒有酒店和舞廳業者敢雇用她。

根據《ETtoday新聞雲》報導，一名曾和「護國舞小姐」共事過的大班透露，這名「護國舞小姐」已經被封殺，高雄市許多知名酒店和舞廳都不准用她，幾乎可以算是被「全市封殺」；至於原因？這名大班表示，這位舞小姐跑去舉報的行為，影響到了酒店營業，害大家沒飯吃，當然引起爭議。

舞小姐跑去舉報影響到酒店營業，大家沒飯吃引起爭議。（圖／報系資料照）

「護國舞小姐」事後雖然排除感染，但從2月14日起，她也沒回到金芭黎舞廳，這名大班表示，就算沒有確診也沒有辦法回去工作，目前這名護國舞小姐只剩下三條可走，分別是小吃部、按摩店或是離開高雄。

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(中時電子報)