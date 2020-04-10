嘉義縣議員黃鉦凱（右一）說，侯秉森（右二）、王秀琢（右三）夫婦默默行善的精神，非常了不起。（張毓翎攝）

夫婦倆在六腳鄉經營「家揚佛俱中心」，六腳分隊遂將新的救護車取名「家揚號」紀念他們的善行義舉。（張毓翎攝）

嘉義縣六腳鄉侯秉森、王秀琢夫婦，從事宗教用品的設計及製作，工作繁忙之餘，仍不忘為地方奉獻，夫婦倆為人處事低調，但多年的善行義舉已在鄉里傳為佳話，今年還特別捐贈一輛全新救護車給六腳消防分隊；在10日捐贈儀式上，王秀琢說，他們投入社會公益，除充實當地資源，也盼給孩子一個身教、言教的好機會。

嘉義縣消防局今日在縣消大門前舉行捐贈儀式，消防局長呂清海、縣議員黃鉦凱等人皆出席見證，並致贈感謝狀給侯秉森、王秀琢夫婦。王秀琢謙虛地說，完成捐贈不是一件偉大的事，他們只是一個小螺絲釘，秉持「取之社會、用之社會」的精神，希望大家都一切平安順心。

呂清海表示，侯秉森、王秀琢夫婦熱心公益，在2017年就已捐贈六腳分隊一輛災情勘查車及180顆住警器，身為六腳分隊義消顧問的侯秉森，得知分隊上老舊的救護車急須汰換，即義不容辭允諾捐助，無私奉獻的精神令人動容，也期許六腳分隊好好善用及維護這輛新的救護車，將它的功用發揮到最大。

分隊長吳俊毅說，現有的救護車已使用超過5年，有感覺性能逐漸衰退，侯秉森是六腳分隊的義消顧問，夫婦倆從3年前就持續關心隊上需求，因此，聽聞此事後，立即與他聯繫，感謝夫婦倆援助新的救護車，增加執行救護消防人員的行車安全。

(中時 )