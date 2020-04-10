受新冠肺炎疫情影響，蘭花產業外銷大受影響，農委會主委陳吉仲10日南下至台南後壁台灣蘭花生物科技園區，了解蝴蝶蘭內外銷出口狀況，對業者說明政府紓困措施，包括新舊貸款一年免息、航運空運補助、種苗補助，希望降低業者損失，留住客戶，保住國外市場占有率。

陳吉仲表示，行政院通過紓困振興特別條例修正案追加特別預算，其中農業部門增加到73億元，以緩濟急部分還可以拿100億出來應用。

針對花卉產業紓困振興可分為3大面向，包括提供業者新舊貸案1年免息；補助員工的薪資支出及營運成本；出口空運依地區別每公斤30至70元、海運每公斤8至10元補助；另再補貼台灣蘭花生物科技園區業者3個月租金及管理費，補貼花卉批發市場供應人交易管理費，期協助花卉產業共度難關。

與會的台南市長黃偉哲表示，農委會的紓困振興方案對花農是很重要的及時雨，幫忙把外銷訂單留住，台南市政府一定全力配合紓困振興，尤其在內銷市場的維持，讓台南市民、更多的民眾了解到蘭花的美麗跟可貴。

台灣蘭花生物科技園區目前有70家業者，全部以種植蝴蝶蘭為主，出口至全球各地，受疫情影響，訂單大減，一個貨櫃裝不滿也要出口，希望在政府補助下，能回饋給客戶，以穩住外銷市場，也保留花農元氣，才有餘力搶萬聖節、聖誕節訂單。

(中時 )