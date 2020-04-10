新冠肺炎疫情擴散，政府為了圍堵疫情的手段，往往招來侵犯隱私權的疑慮。行政院長蘇貞昌今天承諾，待疫情過後，政府會刪除為防疫需求所蒐集到的民眾個資。

國民黨立委李貴敏今天在立法院總質詢表示，指揮中心下達防疫指令，但是行政單位執行的時候，可能會因為每人心中的一把尺程度不一，尤其是對於手機與行動裝置的監控，就會侵害到民眾的隱私權。

李貴敏舉例說，前兩年為了洗錢防制，金管會要求銀行必須暸解顧赫的資金，導致最後銀行比檢方、院方還更嚴格，每一筆資金來源都要求提供發票。這就是法律原先的美意規定，卻因為執行過程中個人主觀不一，反而高過要求的界線。

蘇院昌答詢表示，政府沒有要監控民眾，而是要掌握疫情，不有防疫破口，並沒有侵犯隱私作為。

他又說，洗錢防制要求銀行對於客戶的暸解確實做過頭，所以他一上任就要求銀行、金管會、財政部不能太超過。至於防疫方面，目前沒有民眾抱怨防疫作為做得超過，畢竟民眾也不希望有破口，我們拿捏都很小心，在執行上也會請執行單位千萬不要一人一把尺做得過頭。

李貴敏進一步要在疫情過後，政府應循退場機制，不會將民眾個資作為其他用途並完全刪除。蘇貞昌當場承諾這是應該做的。

(中時 )