王品集團公佈2020年首季營收，大陸事業群則因各地門店配合各地政府延遲復工政策、彈性調整營業時間和延後開業日期下，首季營業額5.7億元，進一步分析3月至今，大陸門店逐步恢復營業狀態，帶動營業額月增649.2％，達1.5億元。

綜觀大陸總經概況，疫情漸進平穩之際，餐飲市場也由谷底緩步回升，王品集團即時啟動「安心專案」讓消費者有感，3月份整體復甦表現，都在餐飲業平均水準之上。

同時，因配合防疫，王品大陸即時因應擴大佈局外送市場，以現有門店內用菜單調整為更符合消費者需求的外送品項，即使面對疫情，仍能延續王品集團品牌的基礎及優勢，讓疫情期間的外送量明顯見到向上趨勢。在疫情趨緩、經濟動能逐步復甦下，各品牌來客持續回歸穩固之際，外送服務可望成為大陸事業群成長動能的第二隻腳。

台灣事業群在強化經營體質的策略奏效下，第一季適逢春節連續假期、聚餐效應加持，雖面臨新冠肺炎疫情影響，因提前啟動「安心專案」高規格防疫措施，獲得消費者高度信賴，首季營業額23.9億元，受疫情影響微幅年減1.83％。

台灣事業群原本就規畫搶攻外帶、外送市場，已有13個品牌，投入外帶市場。其中藝奇宣布外帶開賣後僅三天，便創下單日全台銷售超過500份餐食紀錄，台北中山北店更在店外設桌開賣，方便過路客即時嚐鮮，同時滿足上班族的快速外帶需求；同時，Su／food推出5款營養餐盒，價格帶在150~180元之間，輕巧外帶餐盒物超所值，深受居民及上班族歡迎。

王品表示，台灣事業群計劃在4月擴大與外送平台合作，外送品牌數將至少超過15個，品類從王品集團最擅長的西式牛排、日料、鍋類、到中餐….應有盡有，價格帶從中高價到親民價。

(中時 )