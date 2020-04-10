《日股》銀行股領軍 日股反彈收高 16:142020/04/10 時報資訊 柯婉琇綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會為受到新冠肺炎疫情重創的地方政府與企業推出規模高達2.3兆美元的紓困計畫，在銀行股走強帶動下，周五日股午後由跌轉升，惟受到國外的復活節假期影響，市場交投清淡。 終場日經225指數收漲0.79%，為19,498.50點，創下3月25日來新高，追隨隔夜美股的漲勢。本周日經指數收漲9.4%，創下2009年12月以來的第二大單周漲幅。 東證一部指數今日收漲0.92%，為1430.04點。銀行股勁揚3.6%，表現最佳。大盤成交值為2.2兆日圓，創下2月21日來新低。 (時報資訊) #日股 #銀行股 #收漲 #指數 #領軍 也許您會感興趣 推薦閱讀 《日股》川普開示 日經225指數早盤大漲2.41％ 12:332020/04/06 財經 《日股》看好疫情趨緩＋美股大漲 日經指數早盤漲1.25％ 12:332020/04/07 財經 《日股》日經指數收漲2.01％ 創1周新高 15:402020/04/07 財經 《韓股》歐美疫情初現曙光 韓股收漲1.77％ 16:142020/04/07 財經 《港股》美股期貨漲幅擴大 恆指收漲2.12％ 16:332020/04/07 財經 《日股》憂企業獲利染疫 日經指數早盤跌0.44％ 12:332020/04/09 財經 《日股》憂疫情打擊企業獲利 日股量縮收跌 16:142020/04/09 財經 《韓股》看好油國減產＋疫情到頂 韓股收漲1.61％ 16:482020/04/09 財經 《港股》全球疫情現曙光 恆指收漲1.38％ 17:052020/04/09 財經 《日股》獲利了結 日股走跌 12:162020/04/10 財經 財經熱門新聞 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 財經 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 財經 降價救蘋果！iPhone 11在陸砍到流血價 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 蝦米！饗食天堂Buffet自助餐也外帶外送了 - 財經 - 工商 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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