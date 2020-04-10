美國聯準會為受到新冠肺炎疫情重創的地方政府與企業推出規模高達2.3兆美元的紓困計畫，在銀行股走強帶動下，周五日股午後由跌轉升，惟受到國外的復活節假期影響，市場交投清淡。

終場日經225指數收漲0.79%，為19,498.50點，創下3月25日來新高，追隨隔夜美股的漲勢。本周日經指數收漲9.4%，創下2009年12月以來的第二大單周漲幅。

東證一部指數今日收漲0.92%，為1430.04點。銀行股勁揚3.6%，表現最佳。大盤成交值為2.2兆日圓，創下2月21日來新低。

(時報資訊)