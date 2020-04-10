新冠疫情對全球金融市場和日常生活造成了嚴重衝擊，但世界各地都在全力遏制疫情。各國政府制定了嚴格的防控措施阻止疫情蔓延，各國政策制定者向市場投放大量現金和信貸，幫助企業和家庭渡過難關。對於投資者而言，關鍵問題是：市場是否見已經觸底，以及遭疫情打壓的股票是否值得Botton fishing(抄底)。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭提出4點建議：

1.利用偏高的波動率：全球市場目前處於空頭市場。投資者可尋求將多餘的現金部署在價格出現折價的投資目標。建構頭寸的一個方法是，結合分批入市和賣出選擇權賣權策略。分批買入較高風險的資產，有助於投資組合平順渡過短期震盪；而賣出賣權能帶來額外收益，並在市場進一步下跌時預先鎖定參與的機會。

2.為投資組合提供下行保護：擔心市場進一步下跌的投資者，可以增加資本保護，提高高評等債券部位，或是追加在動態資產配置策略中的資本投入。投資者也可考慮增加黃金和長期美國公債的部位或投資私募市場。

3.相對股票看好信用債：我們認為，雖然股價反映了衰退預期，但相較於股票，我們認為信用債定價更接近我們上述的下行情景。我們認為，美國投資級債券、美國高收益債券、美元計價的新興市場主權債券以及中資房企高收益短債提供了具吸引力的機會。

4.精選股票投資：我們聚焦於以下三個領域，一、超賣的股票：疫情衝擊下股市全面受壓，即便資產負債表強勁的優質公司股價也可能大幅下跌。我們看好半導體的優質週期股和受惠於中國房地產整合的企業；二、相對抗跌的股票：經濟前景不明朗之際，盈餘成長具韌性的行業及公司更具吸引力。部份必需消費、醫療保健以及通訊服務公司符合這些條件。這些公司產品的需求與景氣週期相關性較低。三、長期受益者：新冠疫情危機為我們的生活帶來許多變化，其中有些是短期改變，而疫情也加速了一些長期趨勢變化，讓新科技得到更廣泛運用，如：遠端工作、虛擬學習以及線上醫療服務。這又將促進對5G、人工智慧、大數據和雲端計算等使能技術的投資。

(時報資訊)