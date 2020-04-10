橙的(4554)3月合併營收0.33億元，年增36.01％，主要受惠於旗下TPMS胎壓偵測器相關產品美國、大陸、日本地區銷售業績成長貢獻；累計第1季合併營收為0.79億元，年增20.30％。橙的表示，3月隨著大陸疫情逐步控制，各地區的封城禁令陸續解除，物流配送也回復正常營運，包括大陸宇通大型巴士TPMS、北汽福田集團輕型客車客製化TPMS系統訂單都穩定出貨。

除了大陸OEM客戶在復工後提升出貨外，目前美國、日本等地區AM客戶對TPMS系統也有追單的情況，整體訂單能見度約2～3個月。由於AM市場的核心競爭要素在於TPMS產品的通用性、覆蓋率，橙的旗下客製化TPMS系統產品因具有ID copy等專利，產品均能使用在各地區熱門的車款上，隨著疫情逐漸緩解，帶動全球經貿與零售消費景氣回升，將全力搶攻TPMS需求復甦的市場商機。

(時報資訊)