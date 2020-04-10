美國聯準會新推出規模龐大的紓困方案緩解了投資人對流動性緊縮的擔憂，周五南韓KOSPI指數收漲1.33%，為1,860.70點，本周漲7.84%。

全球新冠肺炎疫情將逐漸趨緩的樂觀預期，亦為韓股帶來提振。散戶今日買超韓股2538億韓元，外資與機構投資人合計賣超2638億韓元。外資已連續第27日賣超韓股。韓元收漲0.89%，報1,208.8兌一美元。

(時報資訊)