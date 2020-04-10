《韓股》聯準會再推紓困案 韓股收漲1.33％ 16:142020/04/10 時報資訊 柯婉琇 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 美國聯準會新推出規模龐大的紓困方案緩解了投資人對流動性緊縮的擔憂，周五南韓KOSPI指數收漲1.33%，為1,860.70點，本周漲7.84%。 全球新冠肺炎疫情將逐漸趨緩的樂觀預期，亦為韓股帶來提振。散戶今日買超韓股2538億韓元，外資與機構投資人合計賣超2638億韓元。外資已連續第27日賣超韓股。韓元收漲0.89%，報1,208.8兌一美元。 (時報資訊) #韓股 #KOSPI #指數 #韓元 也許您會感興趣 推薦閱讀 《韓股》看好疫情趨緩＋美股期貨勁揚 韓股漲逾2％ 11:422020/04/06 財經 《韓股》疫情趨緩＋石油減產協議在望 韓股大漲3.85％ 16:482020/04/06 財經 《港股》美股期貨大漲＋油國接近達成減產協議 恆指收漲2.21％ 16:482020/04/06 財經 《韓股》疫情出現放緩跡象 韓股匯齊揚 12:162020/04/07 財經 《韓股》歐美疫情初現曙光 韓股收漲1.77％ 16:142020/04/07 財經 《港股》美股期貨漲幅擴大 恆指收漲2.12％ 16:332020/04/07 財經 《韓股》美疫情近到頂＋油國減產協議在望 韓股漲0.89％ 12:162020/04/09 財經 《韓股》看好油國減產＋疫情到頂 韓股收漲1.61％ 16:482020/04/09 財經 《港股》全球疫情現曙光 恆指收漲1.38％ 17:052020/04/09 財經 《韓股》憂油國減產不力 韓股近持平 12:332020/04/10 財經 財經熱門新聞 沙俄不打了！油價又恐怖閃崩 兇手抓到了 - 即時 別痛駡譚德塞了！謝金河驚揭背後原因 - 即時 美股暴衝極似這殺戮日！ 專家警告還有25％崩跌空間 - 財經 經濟大蕭條來襲！警訊狂閃 避險基金天王揭末日景象 - 財經 美股狂噴3天就V？專家驚爆下波殺戮更猛 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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