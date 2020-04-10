位於台東知名地標鐵花村新聚落旁的台東誠品書店從5年前就傳出要撤離台東，誠品書店10日證實將在4月底結束台東店，但對此台東縣政府表示，將繼續和誠品溝通希望誠品書店能夠留下來。

誠品書店台東故事館位於台東市博愛路與鐵花路交叉口，尚未改建前是台東地政事務所，本身就是歷史建築物，極富歷史意義，也是台東第1個公辦民營的藝文空間，當年開幕時湧進不少愛書人士前來消費。

早在5年前就傳出誠品書店即將撤離台東，經過台東縣府溝通協調下，誠品答應等到2017年年5月合約到期再評估是否留下，隨後合約到期誠品同意繼續留在台東，但租約卻改成每年招標。

去年3月1日台東縣長饒慶鈴為了台東誠品是否續約一事還曾特地北上拜訪誠品集團董事長吳旻潔，希望誠品能以人文關懷的角度，繼續留在台東，讓台東有更好的發展，最後成功留下誠品。

但今年台東縣政府文化處公告3月底第1次標租，誠品集團並未出面投標，似乎就已經透露端倪，誠品公關10日也回應「誠品台東店因租約到期，將營業至4月30止」。對此台東縣政府文化處長鍾青柏表示，會盡力來跟誠品溝通，儘全力留住誠品。

(中時 )