因為新冠肺炎疫情延後舉行的保代公會理事長改選，已在本周完成，由新光金保代總經理鐘俊豪接任，這也是保代公會首次由非傳統保代公司接任理事長，鐘俊豪強調會扮演業者與金管會之間的橋樑，增加保代業的附加價值，並推動四大方向改革。

鐘俊豪要推動產險代理費及佣金改革；爭取擴大免親簽範圍及多元化身份認證；推動保代從業人員在職訓練；爭取廢除印花稅等。

四大改革第一項是改革險代理費用及佣金，鐘俊豪表示保代公會先前到日本考察研究，未來將建議保險局參酌日本保險代理人的考核制度及差異化分級管理方式，例如針對規模不同的保代公司給予不同考核標準，對於績優保代，准許保險公司可給予額外代理費用或佣金等，未來也能接續推動產險佣金費率自由化的改革。

二是爭取擴大免親簽範圍及開放更多元身分認證機制，鐘俊豪訴求因應目前金融科技發展趨勢，市場及消費習慣改變，加上這次新冠肺炎疫情，造成保險行銷實務作業困難，未來將持續爭取擴大免親晤親簽業務範圍，如公司行號、公費案的團體保險被保險人可一體適用，並推動更多元身分認證機制。

三是積極推動保險從業人員在職教育，保險局要強化各公司落實業務人員法令遵循課程及強化業務員法令專業，由保發中心錄製一系列法令宣導課程，提供給保險公司及保經代業者辦理內部教育訓練或線上課程，各保險公會積極與保發中心溝通，希望能減少各公司行政作業。

四是爭取廢止印花稅，鐘俊豪表示保代公司經營保險招攬業務，所收取的代理費、佣金及手續費收入，政府已徵收營業稅，再加上印花稅，對中小型會員，實屬不小的負擔。原印花稅條例廢止案訂於今年審理，但因故暫不審理，保代公會將持續爭取廢止印花稅賦，減輕各公司經營負擔。

(工商 )