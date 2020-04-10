台視、八大原創戲劇《覆活》11日將播出第三集，最新預告中邱勝翊帥氣甩開外套包住任容萱，對她說：「害怕30秒後再勇敢面對」讓她躲在衣服裡盡情哭泣、釋放軟弱的一面。提及自己最軟弱的部份，任容萱直言會是家人跟寵物，希望他們都能平安健康開心。戲裡她遭遇車禍父母雙亡，產生對坐車及見到車禍發生的恐懼，戲外任容萱也曾經因浮潛意外，讓她至今不敢再單獨嘗試。

她說，那次在海島旅遊獨自一人浮潛的時候，因當天浪潮很大，不知不覺中被暗流帶到離岸邊很遠，聽到家人在岸上喊叫，才發現自己游不回去了，被浪推著在海上漂流，「人生跑馬燈已經跑過一遍，心跳感覺要從喉嚨跳出來了。」直到漂流到下一個岸邊才順利上岸。「後來就不敢自己去浮潛，一定要有教練牽著帶領才安心！」

台視八大《覆活》邱勝翊與吳岳擎兄弟情誼反目成仇。（八大提供）

第二集尾聲邱勝翊跑到頂樓砸爛花盆洩恨，不少網友kuso替無辜的花盆哀嚎，第三集中延續頂樓劇情，他對著後來到場的吳岳擎咆哮怒吼，拍攝當下，邱勝翊摘掉隱形眼鏡，怕情緒干擾到眼神，「這個世界瞬間渾沌，不想要看得太清楚。」他笑說，因近視度數不深只有散光問題，對戲時不至於看錯位。

隨著劇情發展，邱勝翊在劇中和吳岳擎飾演的李耀青原本是高中死黨，邱勝翊某次在夢境中夢見李耀青父親死亡，兩人友情因而產生變化，沒想到任容萱這回替邱勝翊險走鬼門關，更加深吳岳擎的怨恨。

這段兄弟反目成仇的情節，是否也曾在自己身上發生過？過去曾是偶像團體「棒棒堂男孩」成員，邱勝翊有感而發說：「曾經一起打拼奮鬥的兄弟，因為合約問題分開，彼此變成對立、互相比較的狀態。」但現在彼此都長大了，曾經不愉快的事情也都過去了，現在大家更加穩重，反而會坐下來笑談當時的幼稚，也會想起過去一起打拼的美好時光，大家的感情現在變得更好了。

台視八大《覆活》邱勝翊與吳岳擎精彩對手戲。（八大提供）

(中時 )